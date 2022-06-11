Канцлер Германии собирается в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует осуществить визит еще до саммита G7, который Германия будет принимать у себя в конце июня. Речь также идет о возможности совместного визита вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, передает Укринформ.

Утверждают, что правительства Парижа и Берлина уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. Взять главу правительства Италии как третью сторону в альянсе была, мол, идея Франции.

«Шольц, Макрон и Драги хотят дать знак европейского единства своей поездкой», - говорится в сообщении. Представитель правительства ФРГ отказался подтвердить эту информацию.