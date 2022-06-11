В Украине рассказали о потерях России

«ВС Украины с 24 февраля по 12 июня убили около 32 150 российских военных, что на 100 человек больше по сравнению с предыдущими сутками». Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВС Украины в Facebook.

Также отмечается, что ВСУ уничтожили российских танков 1 430 (+11) единиц, боевых бронированных машин – 3 484 (+18), артиллерийских систем – 715 (+3), РСЗО – 226 (+4), средств ПВО – 97 (+0), самолетов – 212 (+0), вертолетов – 178 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3), крылатых ракет – 125 (+0), кораблей/катеров – 13 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 (+7), специальной техники – 54 (+0).