Тернополь под ракетным обстрелом, ранены свыше 20 человек

В результате ракетного удара по Черткову Тернопольской области Украины пострадали 22 человека. Среди них также дети». Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в результате ракетного удара был ранен 12-летний ребенок. Среди пострадавших – шесть женщин. Их состояние стабильное.

Также в результате обстрела частично разрушен военный объект и четыре дома. Кроме того, одна из ракет попала в газовую трубу, из-за чего в городе сейчас нет газа.