The New York Times назвала страны, которые отказались вступать в коалицию против России

«Администрация президента США Джо Байдена пытается уговорить нейтральные страны, включая Индию, Бразилию, Израиль и арабские государства Персидского залива, выступить против России». Об этом пишет газета The New York Times.

В статье издания говорится, что Вашингтон просит нейтральные государства ввести санкции против Москвы, оказать дипломатическое давление и военную поддержку, чтобы «изолировать Россию и положить решительный конец войне».

«До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с Соединенными Штатами по другим важным вопросам безопасности», – подчеркивают авторы материала.