«Макдоналдс» в России стал «Вкусно и точка»

Российский преемник «Макдоналдса» теперь будет именоваться «Вкусно и точка». Об этом пишет Lenta.ru

Новое название объявил посетителям гендиректор компании Олег Пароев.

«Сейчас у всех много вопросов о названии и развитии. Нас всегда ценили и любили наши потребители, они возвращались в первую очередь за неповторимой атмосферой», – заявил он, уточнив, что на новом логотипе сети изображена картошка.

Ранее новый владелец «Макдоналдса» в России бизнесмен Александр Говор раскрыл подробности перезапуска ресторанов фастфуда. Он заявил, что на территории страны планируется открывать до 80 новых ресторанов сети в неделю.