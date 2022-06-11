Россия бьет по Украине советскими ракетами из Каспийского моря разведка британии и украины
Разведывательные учреждения Украины и Великобритании одновременно распространили сообщения о том, что в России дефицит высокоточных ракет, передает TSN.
Отмечается, что ракетные атаки производятся из Черного и Каспийского морей и самолетов-истребителей, преимущественно из Белгородской области. Отдельно полтысячи запусков осуществлены с территории Беларуси. В украинской разведке прямо заявляют о дефиците высокоточных ракет у ВС России. Сообщается об использовании ракет 70-х годов.