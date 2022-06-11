Почему Германия предала Украину? Haqqin.az размышляет с аналитиком Андреасом Умландом

Уже более трех месяцев идет война в Украине, а власти Германии до сих пор придерживают обещанное Киеву тяжелое вооружения. В данный момент Испания ждет, когда Берлин даст «добро» на поставки в Украину современных немецких танков Leopard-2. По данным испанской газеты El Pais, Mадрид готов отправить в Украину 40 из имеющихся у него 160 танков Leopard-2. Однако по условиям соглашения со страной-производителем, Германия должна разрешить экспорт своих танков в третью страну. И именно это Берлин не делает.

Тем не менее, канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает повторять, что не хочет вовлекать Германию в Третью мировую войну. И на Шольца не действуют аргументы о том, что по Уставу ООН поставки даже тяжелых видов оружия в страны, подвергшиеся агрессии, не превращают государство, поставляющего оружие, в участника вооружённого конфликта.

Украинский министр обороны Алексей Резников написал в своем твиттере, что Киев не устраивает ни темпы поставок, ни количество западного оружия. Для контрнаступления ВСУ необходимы ракетные системы залпового огня, сотни тяжелых танков, истребителей и зенитных комплексов. А пока действия украинской армии на Донбассе направлены, в основном, на сдерживание российской армии. По словам Резникова, ВСУ ежедневно теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми и до 500 бойцов ранеными.

- Можно ли утверждать, что европейские страны в полной мере выполняют обещания по поставкам оружия для Украины?

- К сожалению, пока западная военная помощь поступает ВСУ не в достаточном количестве. Насколько мне известно из информации, поступающей непосредственно из зоны боевых действий, украинская армия остро ощущает нехватку тяжелой бронетехники, авиации и другого оружия. Именно по этой причине ей не удается остановить продвижение российской армии в Донбассе. В частности, далеко не все обещания о военной поддержке украинцев выполняет Германия. В частности, это касается поставок тяжелой техники – танков, дальнобойной артиллерии и другого оружия, с которыми Берлин по-прежнему медлит. На мой взгляд, причина заключается в том, что Германия оказалась неготовой к военно-техническому сотрудничеству в геополитических конфликтах. Это естественно, если учесть, что на протяжение 75 лет ФРГ отказывалась от внешнеполитического курса, который ждут от неё сегодня Украина и восточно-европейские страны. Как известно, внешнюю политику Берлина всегда отличали дипломатия, инфраструктурные проекты, научное сотрудничество, экономические инвестиции, но только не активная вовлеченность в войны. У ФРГ нет опыта в поставках оружия странам, ведущих боевые действия, у ее руководства по сей день нет единого мнения о том, стоит ли поставлять Украине тяжелые виды оружия. Очевидно, что федеральное правительство не знает, как справиться с ситуацией. К примеру Германия, обещала украинцам партию ЗСУ «Гепард». Однако позже выяснилось, что в ФРГ нет достаточного количества снарядов к ним, а производящая снаряды Швейцария сослалась на нейтралитет и отказалась поставлять их в Украину. Словом, если «Гепарды» и попадут в руки ВСУ, то не раньше конца июля…

- То есть, пока канцлер самой мощной страны ЕС испытывает «ядерную фобию», Россия может захватить половину Украины и перейти к возвращению Прибалтики? Кстати, Москва уже нацелилась на Литву…

- Этот вопрос неоднократно обсуждался в Бундестаге, где некоторые депутаты прямо спрашивали: «Как поступит Германия, если Россия нападет на страну-члена НАТО?» До российского вторжения 24 февраля у немцев было твердое убеждение, что Путин никогда не решится на агрессию против страны НАТО. После того, как в 2015 году Турция сбила в Сирии российский военный самолет, а Россия не решилась на военный ответ, ограничившись экономическими санкциями против Анкары, эта убежденность трансформировалась в уверенность. Помимо этого, официальный Берлин не проводит параллелей между нападением России на Украину с вероятностью нападения Москвы, к примеру, на страны Балтии...

- Может быть у Германии есть меркантильные интересы? Скажем, финансовые связи с Газпромом…

- Я не верю в то, что представители высшего эшелона политической власти ФРГ каким-то образом оплачиваются Москвой. Наверняка есть какие-то отдельные госслужащие, которые тайно «подкармливаются» Кремлем. Но это точно не представители правящей коалиции. Надо сказать, что разговоры про «купленных» Москвой немецких политиков – я имею в виду и Герхарда Шредера, и бывшего бургомистра Гамбурга Хеннинга Фошерау, который вошел в совет директоров российского проекта газопровода «Южный поток», не совсем корректны. Следует учесть, что эти политики начали работать в российских компаниях уже после того, как вышли в отставку. В данном случае можно говорить о коррупции, поскольку они использовали свои связи и опыт, накопленные во время работы в правительстве Германии, чтобы продвигать интересы российских компаний. Что же касается действующих политиков, то пока ни один из них не был не только уличен, но и даже заподозрен в коррупционных связях с Россией.

Возвращаясь к нежеланию ФРГ поставлять Украине танки Leopard-2, следует принять во внимание и аргументы немецкой стороны, по словам которой немецкие танки уже воевали в Восточной Украине, и их повторное появление там может дать российской пропаганде повод обвинить Германию в продолжении Второй мировой войны.

Я не поддерживаю эту позицию, но такова мотивация Берлина и с ней нельзя не считаться. Тем более, что Германия поставляет Украине другие виды оружия, а также поддерживает страны, которые помогают Киеву поставками советской военной техники.

- Лидер другой крупной европейской страны, Эммануэль Макрон, подобно президенту Армении во время 44-дневной войны в Карабахе, предпринимает бесконечные попытки дозвониться или встретиться с Путиным. Премьер-министр Великобритании даже пошутил по этому поводу, отметив, что эти попытки похожи на увещевание крокодила отпустить ногу, в которую он вцепился…

- Тем не менее, Франция поставила Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR. Проблема в том, что в европейских континентальных странах есть большой общественный запрос на дипломатию. Макрон, Шольц, ряд других видных деятелей проводят политику умиротворения России не просто так – этого от них требует электорат, который не хочет Третьей мировой войны. Дипломатия, направленная на примирение, особенно популярна в тех странах, где миллионы людей боятся ядерной войны. Россия этим активно пользуется и подогревает этот страх, проводя целенаправленную психологическую работу по устрашению европейцев, которая, как это ни прискорбно, дает результаты. Многие европейцы считают, что переговоры с Путиным по-настоящему необходимы. И, все-таки, главное на сегодняшний день – это сохраняющееся единство и решительность Запада в санкционной политике против России и в вопросах военно-технической и экономической помощи Украине.

- Когда на Ваш взгляд будет ощущаться эффект от антироссийских экономических санкций?

- В ближайшие месяцы импорт в страны Европы российских нефти и угля сильно сократиться или вообще остановится. Также ощутимо сократятся возможности России перенаправлять свою нефть в другие регионы мира. Это будет сделано путем отказа страхования транспортировки российских углеводородов. В санкционном пакете прописано намерение ЕС сократить до конца этого года на 90 процентов импорт нефти, а также перекрыть возможности Москвы по её продаже в Азию. Также будет значительно сокращен импорт российского газа. Словом, у России с каждым месяцем будет все больше экономических проблем. И не только с продажей углеводородов, но и с импортом ключевых технологий, запчастей, электроники и пр. Со временем все шесть санкционных пакетов наберут силу и приведут Россию к глубочайшему экономическому кризису.

- Почему в Париже и Берлине говорят, что Россия «не должна победить», а в Лондоне и Вашингтоне – что Украина «должна выиграть войну»?

- Страны коллективного Запада по-разному осуществляют и формулируют свою внешнюю политику. В этом плане стиль западноевропейских государств более либерален и политически корректен. В то время, как стиль англо-саксонских государств, а также стран Восточной Европы отличает определенная жесткость и категоричность формулировок.

Тем не менее, все они являются союзниками в ЕС и НАТО, и это – самое важное. Когда французские или немецкие политики говорят, что Россия не должна победить, они имеют в виду то же, что и американцы с поляками, которые утверждают, что победить должна Украина. Просто та же Германия не хочет, чтобы её официальные заявления трактовали, как желание увидеть украинские танки, проезжающие по брусчатке на Красной площади.

Принципиально важно, что у всех стран Запада есть понимание необходимости поддержки Украины, а также осознание того, что сегодняшняя Россия представляет реальную угрозу для безопасности всей Европы, которая, в свою очередь, должна отстаивать демократию, права человека, справедливость и другие западные ценности.

- Вооруженные силы России используют в Украине тактику советской армии в Афганистане. То есть, не жалеют десятки тысяч тонн снарядов и авиабомб, подвергая массированному огню не только военные объекты, но и целые города с гражданским населением. Учитывая, что война в Украине приобретает позиционный характер, как долго на Ваш взгляд могут продержаться российские ВПК и экономика?

- Экономика России уже столкнулась с весьма чувствительными проблемами. К примеру, остановилась вся автомобильная промышленность. В то же время, поступающее ВСУ западное оружие позволяет наносить по российским войскам более эффективные удары. В конечном счете западная поддержка позволит Украине выиграть войну.

Безусловно, наличие у России ядерного оружия во многом определяет ход конфликта в Украине и создает определенный спрос на дипломатию.

Тем не менее, военная поддержка Запада должна помочь Украине переломить ситуацию на фронте и, как минимум, вернуть ей территории, которые были захвачены Россией за последние три месяца.

Куда более сложна ситуация с Крымом. Москва считает полуостров своей территорией и, согласно своей ядерной доктрине, может применить ядерное оружие против неядерного государства, если последнее нападет на ее территорию. Напомню, что по российской Конституции Крым является частью РФ.

- Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер рекомендовали Украине пойти на территориальные уступки России…

- Меня очень удивила позиция Киссинджера и тех, кто призвал Зеленского отдать земли агрессору. Особенно обескураживает, когда подобные рекомендации исходят от представителей ядерных стран.

Как известно, Россия, США, Великобритания, Франция и Китай исключены из режима нераспространения ядерного оружия. Но после заявления Киссинджера создается впечатление, что США как ядерная держава подталкивает неядерную Украину к тому, чтобы она передала свою территорию другой ядерной державе. Это подрывает основы международного права и, в частности, Договор о нераспространении ядерного оружия, который теряет всякий смысл для неядерных стран и превращается в инструмент расширения территорий ядерных держав.

Остается лишь надеяться, что Киссинджер выразил свою точку зрения, а не официальную позицию правительства США.