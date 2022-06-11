Россия продолжает обстреливать Харьков, есть погибшие

«В Харьковской области ВС России продолжают обстрелы населенных пунктов. За минувшие сутки в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения». Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, россияне обстреливали Харьковский район, в частности, Малоланиловскую громаду, Чугуевский, Изюмский районы. Как следствие – возникали пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах.

«В целом по области за сутки 4 раненых: 3 в Харьковском районе, 1 человек госпитализирован в Балаклею. К сожалению, погибли 3 гражданских: Чугуевский район – 1, г. Золочев – 3 человека», - сообщил Синегубов.