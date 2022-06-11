В России выявили новый штамм коронавируса
«Геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту омикрон-штамма BA.4, выделен в России». Об этом заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По его словам, в базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4.
Как уточнил Хафизов, забор биоматериала датирован концом мая.
«В настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты. Они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований», - сказал он.