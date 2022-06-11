Зверское убийство в Шамкире: Гасанов зарезал беременную жену и 8-летнюю дочь фото
Завершено предварительное следствие по уголовному делу 34-летнего жителя Шамкирского района Эльмаддина Гасанова, обвиняемого в убийстве своей жены и малолетней дочери. Материалы по делу направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.
Как сообщает haqqin.az, уголовное дело находится в производстве судьи Хагани Самедова. Подготовительное заседание суда назначено на 24 июня.
Убийство произошло 13 февраля этого года в поселке Чинарлы Шамкирского района. Житель поселка Эльмаддин Гасанов на почве личных отношений нанес многочисленные удары ножом 27-летней беременной жене Лале Гасановой и 8-летней дочери Гумру Гасановой. Мать и ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью.
В квартире, где произошло убийство, была также бабушка Эльмаддина, 85-летняя Гумру Гасанова, которая находилась в другой комнате. Она, увидев нож в руке своего внука, убежала из дома и позвала на помощь соседей. Гасанов покинул квартиру после совершения преступления.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, Эльмаддин Гасанов, подозреваемый в совершении убийства, был задержан и передан следствию.