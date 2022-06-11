В британском правительстве недовольны принцем Чарльзом

Кабинет министров Великобритании оказался недоволен высказываниями принца Чарльза о политике, пишет Sunday Times.

Отмечается, что несколько членов правительства раскритиковали наследника престола за то, что он комментировал решение властей высылать нелегальных мигрантов на территорию Руанды, которое одобрил Верховный суд Великобритании.

Как передает gazeta.ru, дело в том, что принц Чарльз несколько раз критиковал это решения, утверждая, что он «глубоко им разочарован» и называя его ужасным.

«Принц Чарльз украшает жизнь нашего общества, однако с его очарованием будет покончено, если он попытается вести себя так, будучи королем. Это станет серьезной конституционной проблемой», - заявил один из членов британского правительства Sunday Times, добавив, что «многие его взгляды на архитектуру и огородничество весьма интересны, и я всегда с удовольствием выслушаю их в частной беседе. Но если он будет вмешиваться в дела в качестве монарха – это другое. Гениальность королевы в том, что все мы понятия не имеем, что она думает».