На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что житель Бинагадинского района нуждается в помощи.

На основании полученной информации к месту происшествия немедленно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что у гражданина (2012 года рождения) на пальце застряло железное кольцо, что привело к отеку и травме пальца.

Спасатели, используя соответствующие инструменты, вырезали кольцо с пальца пострадавшего.