Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:36

Освобождение Гадрута является одним из переломных этапов 44-дневной карабахской войне. В начале октября 2020 года азербайджанская армия завершила разрушение южного укрепрайона противника и после кровопролитных боев освободила Джебраил. Рассчитывая, что после Джебраила азербайджанская армия начнет продвижение по Аразской долине, армянские генералы планировали "пропустить" наступающие войска в направлении Худаферинского водохранилища, после чего атаковать их со стороны Гадрута, взять в кольцо окружения и уничтожить. Примечательно, что эта тактика уже использовалась в Первой карабахской войне, и тогда она несколько раз сработала.

Но на сей раз противник ошибся: подразделения азербайджанского спецназа, разделившись на небольшие группы, двинулись в противоположном направление – на Гадрут, стремительно взяв под контроль окружающие его высоты. Внезапное появление в Гадрутских горах спецназовцев, которых армяне рассчитывали встретить и окружить в долине реки Араз, вызвало панику врага. Началось хаотичное отступление противника, после чего Гадрут перешел 9 октября под полный контроль азербайджанской армии. Последовавшие затем попытки армянской армии вернуть стратегически важный населенный пункт успехом не увенчались. А азербайджанская армия, взяв Гадрут, создала плацдарм для последующего освобождения городов Шуша и Физули.

В СМИ и социальных сетях можно найти десятки интервью наших спецназовцев и их командиров, принимавших участие в операции по освобождению Гадрута. В то ж время, картину происходившего на фронтах 44-дневной войн и, в частности, на Гадрутском направлении, во многом дополняют подробности судебных процессов над офицерами армянской армии, бежавшими с поля боя, которые периодически проходят в Ереване. Процесс по делу одного из них, командира батальона майора Ишхана Ваганяна, начался в армянской столице 9 июня в присутствии родственники погибших, а также выживших военнослужащих и их родителей. Согласно обвинению, в момент, когда азербайджанская армии атаковала позиции врага, майор Ваганян, забрав единственное средство связи, бежал с поля боя, бросив на позициях солдат и офицеров своего батальона. В результате 16 военнослужащих погибли, семеро попали в плен, шесть человек получили ранение, а один солдат до сих пор считается пропавшим без вести.

Из обвинительного заключения следует, что 9 октября 2020 года майор Ишхан Арменович Ваганян был назначен командиром 5-го стрелкового батальона одной из воинских частей «Армии обороны» и, получив приказ от командира военчасти Артура Карамяна, занял со своим батальоном позиции на горе Хурхат близ Гадрута, которые были атакованы 10 октября подразделениями азербайджанского спецназа. Получив в ходе боя легкое осколочное ранение, Ваганян, забрав единственную рацию, позволявшую поддерживать связь со штабом командования, и даже не передав исполнение своих обязанностей кому-то из офицеров батальона, сел в автомобиль и самовольно покинул боевую позицию. После чего в батальоне, который остался без командира, началась паника. Поскольку Ваганян бежал с единственной в батальоне рацией, его солдаты не смогли вовремя узнать, что азербайджанский спецназ уже вошел в Гадрут, а их дальнейшее пребывание на позициях смертельно опасно. В результате, часть из них бежала в город и попала в руки азербайджанских спецназовцев, тогда как сам Ваганян, сославшись на ранение, отправился в госпиталь.