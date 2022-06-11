Россия штурмует Северодонецк, взорван второй из трех мостов

«Российские войска продолжают штурмовать города и поселки Луганской области, подконтрольные Украине. В частности, продолжается штурм Северодонецка». Об этом сообщил глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, ситуация в Северодонецке крайне тяжелая.

«Ночью россияне разрушили второй мост к Северодонецку. Также они продолжают обстреливать из артиллерии третий – последний – путепровод в город. Также не исключаются наступления по другим направлениям, в частности, на трассе Лисичанск – Бахмут, на которой россияне пытаются установить свой контроль. Россияне бросают все силы, чтобы «отрезать» Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными», - отметил Гайдай.