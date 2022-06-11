В январе-мае 2022 года Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения была назначена инвалидность примерно 30 тыс. человек, сообщили haqqin.az в министерстве.

Из них 8600 человек назначена первичная, а остальным – повторная инвалидность.

Оценка инвалидности осуществляется через электронную инфраструктуру на основании информации из направлений, введенных медицинским учреждением в электронную систему.