В Азербайджане около 30 тысячам человек назначили инвалидность в 2022 году
В январе-мае 2022 года Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения была назначена инвалидность примерно 30 тыс. человек, сообщили haqqin.az в министерстве.
Из них 8600 человек назначена первичная, а остальным – повторная инвалидность.
Оценка инвалидности осуществляется через электронную инфраструктуру на основании информации из направлений, введенных медицинским учреждением в электронную систему.