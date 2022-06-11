Ким Чен Ын поддержал Путина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в своем письме, направленном российскому лидеру по случаю Дня России.

«Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, чему наш народ оказывает полную поддержку, - говорится в поздравительной телеграмме северокорейского лидера президенту России.

Ким Чен Ын отметил, что дорожит отношениями КНДР и России.

«Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 г. во Владивостоке, будут и дальше динамично укрепляться и развиваться во всех сферах», - подчеркнул он.