Азербайджанский боец ММА (смешанные единоборства) Тахир Абдуллаев, одержавший в пятницу свою очередную победу в профессиональной карьере, намерен в будущем драться в США, о чем заявил в интервью «Вестнику ММА».

Напомним, 10 июня в рамках вечера смешанных боев АМС FIGHT NIGHTS 112 Абдуллаев в Москве в весовой категории 77,6 кг победил россиянина Максима Буторина. 3-раундовый поединок прошел с явным преимуществом Тахира, и в результате судьи единогласно отдали победу азербайджанцу. Для 25-летнего Абдуллаева по прозвищу «Танк» это был 14-й бой в профессиональной карьере. На его счету 13 побед и 1 поражение.

«Эмоции бешеные. Все шло по плану. Я не мог проиграть. За меня болели родители, братья, друзья, все переживали. Я не мог их подвести. Я столько пахал, чтобы этими руками добиться успеха, - подводит итоги боя азербайджанский боец. - Я думаю, я выиграл зрелищно. Мог бы нокаутировать, но чего-то не хватило. Времени на подготовку было мало. К тому же, когда летел из Баку в Москву, на 6 часов задержали самолет. Из-за этого не смог поспать нормально, плохо согнал вес».

Говоря о возможном переходе в легкий вес (70 кг), Тахир Абдуллаев сказал следующее:

«В легком весе я выступал давно. Не хочу сейчас много веса гонять, смысла нет в этом. Хочу «ронять» всех в категории 77 кг, а потом поехать за океан и в весе 70 кг буду американцев «убивать» и «ломать». Я сюда не болтать пришел. Я говорю все, как есть, как я сделаю!».