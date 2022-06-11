Провал "Феррари" на "Формуле-1" в Баку: выбыли Леклер и Сайнс обновлено 15:41

Отдел спорта

Провал «Феррари». Вслед за Карлосом Сайнсом выбыл и Шарль Леклер. Из-за проблем с мотором.

Лидирует Ферстаппен.

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А теперь вновь лидирует Шарль Леклер. Идет 20-й круг гонки.

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На 15-м круге у нас появился новый лидер – Макс Ферстаппен, обогнавший Серхио Переса.

Мексиканец захватил лидерство на первом повороте, опередив Леклера.

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У болида испанца Карлоса Сайнса возникли проблемы с мотором, и он завершил выступление.

Лидирует пока мексиканец Серхио Перес.

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Гонка началась!

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В Баку начинается самое главное соревнование гоночного уик-энда – Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

С поул-позишн стартует пилот из Монако Шарль Леклер.