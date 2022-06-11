ВС России запустили крылатые ракеты по военным объектам Украины
Фрегат Черноморского флота запустил четыре крылатых ракеты «Калибр» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины», – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Ранее сегодня представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские артиллеристы и ракетчики за прошедшие сутки убили 320 украинских военнослужащих, уничтожили 21 пункт управления ВСУ и несколько десятков единиц военной техники. Кроме того, по его словам, российские военные с помощью крылатых ракет «Калибр» уничтожили в Тернопольской области крупный склад оружия и боеприпасов.