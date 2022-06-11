США выступили против российских миротворцев в Карабахе… и предложили разместить там скандинавов раскрыты секретные документы
Как минимум за 10 дней до окончания 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года США стало известно о планах России разместить в регионе миротворцев. В Вашингтоне рассматривали в качестве альтернативы – размещение в регионе миротворцев из скандинавских стран. Но это предложение было отклонено.
Этот уникальный факт раскрывается в документах, обнародованных шведским порталом Blankspot. Осенью 2020 года, во время войны и после окончания боевых действий, издание запросило у МИД Швеции протоколы переговоров представителей Армении и Азербайджана, а также переписку с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
В ответ Blankspot получил 6 документов:
1. Переписка по электронной почте с американской делегацией Минской группы от 2 ноября 2020 года, за неделю до подписания заявления о прекращении огня.
2. Брифинг для Анн Линде из Минской группы от 12 ноября 2020 года, спустя три дня после прекращения огня.
3. Брифинг посла Швеции в Азербайджане в Министерстве иностранных дел от 25 ноября 2020 года. Это было до председательства Швеции в ОБСЕ.
4. Краткое изложение визита Анн Линде в Азербайджан 14-15 марта 2021 года, когда ОБСЕ должна была инициировать мирные переговоры.
5. Краткое изложение визита Анн Линде в Армению 16 марта 2021 года с той же целью.
6. Краткое изложение переговоров Анн Линде с послами Армении и Азербайджана о продолжении мирных переговоров от 13 мая 2021 года.
Документы свидетельствуют о проблемах доверия между воюющими сторонами и ОБСЕ. Данные также показывают, что ОБСЕ считает присутствие России в Нагорном Карабахе соответствующим предыдущим мирным переговорам от 2009 года (в соответствии с Мадридскими принципами).
Кроме того, документы служат хронологией того, как развивались первоначальные мирные переговоры в рамках ОБСЕ.
В первом документе, относящемся к завершающим этапам войны (2 ноября 2020 года), говорится, что Швеция начала переговоры с сопредседателями Минской группы (Франция, Россия и США) и личным представителем председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Последний выступал в качестве ближайшего советника Анн Линде во время председательства в ОБСЕ.
Из переписки следует, что американский сопредседатель Эндрю Шофер хотел убедиться, что Анн Линде во время шведского председательства будет придерживаться той же линии, что и Минская группа до этого момента.
Среди прочего, был поднят вопрос о скандинавских миротворческих силах вместо российских. Американский сопредседатель Минской группы подчеркнул, что Россия планирует разместить собственный миротворческий контингент. Соединенные Штаты предпочли найти альтернативу или, по крайней мере, иметь возможность предложить их в долгосрочной перспективе.
12 ноября, через три дня после подписания соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном с помощью России, Анн Линде запросила брифинг у Минской группы.
Американский сопредседатель на брифинге заявил, что бесполезно начинать мирные переговоры между сторонами пока они не будут «действительно» готовы к этому шагу. Также отмечается, что имеется «несколько общих моментов», хотя эти моменты являются конфиденциальными.
В документе отмечается, что размещение российских миротворческих сил соответствуют согласованным в рамках ОБСЕ Мадридским принципам 2009 года. В документе также говорится, что от идеи скандинавских миротворческих сил впоследствии отказались. В основном это связано с тем, что, как отмечает Анн Линде, «Швеция не является нейтральной, это внеблоковая страна». Кроме того, добавляет она, «нам нужно будет тщательно обдумать любые будущие запросы, а это процесс, требующий времени».