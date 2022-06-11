Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:17

Как минимум за 10 дней до окончания 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года США стало известно о планах России разместить в регионе миротворцев. В Вашингтоне рассматривали в качестве альтернативы – размещение в регионе миротворцев из скандинавских стран. Но это предложение было отклонено. Этот уникальный факт раскрывается в документах, обнародованных шведским порталом Blankspot. Осенью 2020 года, во время войны и после окончания боевых действий, издание запросило у МИД Швеции протоколы переговоров представителей Армении и Азербайджана, а также переписку с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В ответ Blankspot получил 6 документов: 1. Переписка по электронной почте с американской делегацией Минской группы от 2 ноября 2020 года, за неделю до подписания заявления о прекращении огня. 2. Брифинг для Анн Линде из Минской группы от 12 ноября 2020 года, спустя три дня после прекращения огня. 3. Брифинг посла Швеции в Азербайджане в Министерстве иностранных дел от 25 ноября 2020 года. Это было до председательства Швеции в ОБСЕ. 4. Краткое изложение визита Анн Линде в Азербайджан 14-15 марта 2021 года, когда ОБСЕ должна была инициировать мирные переговоры. 5. Краткое изложение визита Анн Линде в Армению 16 марта 2021 года с той же целью. 6. Краткое изложение переговоров Анн Линде с послами Армении и Азербайджана о продолжении мирных переговоров от 13 мая 2021 года.

Документы свидетельствуют о проблемах доверия между воюющими сторонами и ОБСЕ. Данные также показывают, что ОБСЕ считает присутствие России в Нагорном Карабахе соответствующим предыдущим мирным переговорам от 2009 года (в соответствии с Мадридскими принципами). Кроме того, документы служат хронологией того, как развивались первоначальные мирные переговоры в рамках ОБСЕ. В первом документе, относящемся к завершающим этапам войны (2 ноября 2020 года), говорится, что Швеция начала переговоры с сопредседателями Минской группы (Франция, Россия и США) и личным представителем председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Последний выступал в качестве ближайшего советника Анн Линде во время председательства в ОБСЕ. Из переписки следует, что американский сопредседатель Эндрю Шофер хотел убедиться, что Анн Линде во время шведского председательства будет придерживаться той же линии, что и Минская группа до этого момента.