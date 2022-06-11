Путин вновь вспомнил Петра Первого

Президент России Владимир Путин заявил, что император Петр Первый имеет выдающиеся заслуги перед Россией, передает сайт Кремля.

«Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков – всеми, кто стремился и умел идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития отчизны, защищать родину в сражениях и утверждать достойную для нее роль в мире. По всем этим направлениям особые выдающиеся заслуги, конечно, у императора Петра I», - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.

По его словам, сегодняшняя Россия отдает дань уважения Петру I, так как именно при нем страна стала сильной, великой державой. Путин напомнил, что императору удалось добиться коренных преобразований в управлении государством, экономическом развитии, создании мощных армий и флота и других сферах.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявлял, что Петр I возвращал территории и на долю современной России выпала та же участь.