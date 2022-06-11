Берлускони не дозвонился до Путина

«Я не разговаривал с Путиным в последнее время. Мы были хорошими друзьями. Я сделал два телефонных звонка в начале войны и не получил ответа. После этого я воздержался от дальнейших попыток». Об этом заявил экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, передает «Ъ».

По словам Берлускони, он считает ситуацию в Украине опасной, потому что не видит возможности для немедленного прекращения военного конфликта.

«Я считаю опасным развитие событий в Украине, потому что не вижу возможности немедленного прекращения этой войны», - сказал он.