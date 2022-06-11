В результате проливных дождей, начавшихся в ночь на 10 июня в Дашкесанском районе, была сильно повреждена электросеть района. Прервано электроснабжение сел Чанагчы, Зивлан, Алаханчаллы и Шекарам Дашкесанского района.

В тот же день в результате работ, проведенных аварийно-спасательной службой ОАО «Азеришыг», в селах Чанагчы и Шекарам было восстановлено электроснабжение.

В двух других селах, Алаханчаллы и Зивлан, восстановление электроснабжения близится к завершению. Восстановительные работы сильно затруднены паводковыми водами, полностью выведшими из строя сельские дороги.