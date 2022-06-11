«Азеришыг» устраняет последствия разрушений, нанесенных непогодой фото
В результате проливных дождей, начавшихся в ночь на 10 июня в Дашкесанском районе, была сильно повреждена электросеть района. Прервано электроснабжение сел Чанагчы, Зивлан, Алаханчаллы и Шекарам Дашкесанского района.
В тот же день в результате работ, проведенных аварийно-спасательной службой ОАО «Азеришыг», в селах Чанагчы и Шекарам было восстановлено электроснабжение.
В двух других селах, Алаханчаллы и Зивлан, восстановление электроснабжения близится к завершению. Восстановительные работы сильно затруднены паводковыми водами, полностью выведшими из строя сельские дороги.
Стихийное бедствие в Агстафинском районе также серьезно повредило электрическую сеть региона.
В результате аварии было сломано большое количество высоковольтных и низковольтных опор разной мощности, повреждены линии электропередач, а в некоторых районах сильные паводки смыли линии электропередач.
В настоящее время все линии находятся под напряжением. Ведутся ремонтно-восстановительные работы на 2-х ответвлениях 110/10 кВ воздушной линии Джейранчёль подстанции «Пойлу-Дарти».
Следует отметить, что сразу после инцидента в район были доставлены дополнительные материалы, техника и рабочая сила. Приняты оперативные меры по устранению серьезного ущерба, причиненного стихийным бедствием.