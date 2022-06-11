Перед зданием Минобороны РФ в Москве в День России вывесили антивоенный баннер – триколор с надписью «Сегодня не мой день», пишет телеграм-канал «Новая газета. Европа».

Отмечается, что анонимные московские художники распространили заявление, в котором отметили, что акция приурочена ко Дню России.

«Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на «военное время» и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день», - говорится в заявлении художников.