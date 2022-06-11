Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:44

Мэр Парижа Анн Идальго в ходе визита в Армению, который состоялся в конце мая, встретилась с руководителями французской неправительственной организации SOS Chrétiens d'Orient, причастной к военным преступлениям в Сирии, что вызвало во Франции громкий политический скандал. Через несколько дней после того, как эта новость распространилась в азербайджанских СМИ, Мари Пельтье, французская писательница и историк, специализирующаяся на теме преступлений, совершаемых в Сирии, обратилась к мэру Парижа с просьбой прокомментировать эту встречу.

Следует отметить, что организация SOS Chrétiens d’Orient поддерживает режим Башара аль-Асада в Сирии. Два года назад выявились связи этой организации с проасадовской боевой группировкой «Шабиха», совершившей серию военных преступлений в Хаме и других городах. Выяснилось также, что SOS Chrétiens d'Orient собирала пожертвования для вооруженных группировок, связанных с режимом Асада. В результате в 2020 году Управление французской национальной жандармерии по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями во Франции начала расследование. Основанная в 2013 году SOS Chrétiens d’Orient заявляет, что далека от политики, но при этом поддерживает тесные связи с лидерами французских ультраправых организаций, в числе которых кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, незаконно посетивший в прошлом году Карабах, а также лидер ультраправой партии «Национальное единство» Марин Ле Пен. Сама Анн Идальго известна своей проармянской позицией. И хотя мэр Парижа не осмелилась нелегально проникнуть через Лачинский коридор на территорию Азербайджана, она встретилась в городе Горус с главарем карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном.

В связи с этой встречей МИД Азербайджана выразил официальный протест. В ходе визита в Армению Анн Идальго посетила в Горусе Центр сердечно-сосудистых заболеваний, заведомо зная, что покупку томографа для этого Центра профинансировала SOS Chrétiens d'Orient. Мари Пельтье выложила в своем аккаунте в социальной сети фотографию на которой Бенджамин Баланшар, соучредитель и директор организации SOS Chrétiens d'Orient, запечатлён в обнимку с сирийскими и российскими военными. Эта фотография была сделана 6 мая во время открытия церкви в западной сирийской провинции Хама. Журналист Штефан Кенек написал тогда в своем Twitter, что на церемонии также присутствовали представители вооруженных группировок «Шабиха», связанных с режимом Асада. По словам Мари Пельтье, 28 мая, когда была обнародована информация о встрече Анн Идальго с лидерами SOS Chrétiens d'Orient, она получила в социальных сетях многочисленные угрозы от «франкоязычных и ориентированных на Асада ультраправых христиан». Отметим, что, согласно фотографиям, распространенным в социальных сетях, азербайджанские СМИ писали о встрече мэра Парижа Анн Идальго с криминальными группировками в Армении сразу после ее визита в Горус. Именно эта информация и привлекла внимание писателя-историка Мари Пельтье. Издание CheckNews сообщает, что Анн Идальго встретилась также с Бенджамином Бланшаром. На приложенной к новости фотографии генеральный директор SOS Chrétiens d'Orient и глава армянской миссии этой организации Корантен Клерк запечатлены рядом с мэром Парижа. Фото было взято с Facebook-аккаунта Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Горусе.