Встреча мэра Парижа в армянском Горусе вызвала скандал во Франции наш комментарий
Мэр Парижа Анн Идальго в ходе визита в Армению, который состоялся в конце мая, встретилась с руководителями французской неправительственной организации SOS Chrétiens d'Orient, причастной к военным преступлениям в Сирии, что вызвало во Франции громкий политический скандал.
Через несколько дней после того, как эта новость распространилась в азербайджанских СМИ, Мари Пельтье, французская писательница и историк, специализирующаяся на теме преступлений, совершаемых в Сирии, обратилась к мэру Парижа с просьбой прокомментировать эту встречу.
Следует отметить, что организация SOS Chrétiens d’Orient поддерживает режим Башара аль-Асада в Сирии. Два года назад выявились связи этой организации с проасадовской боевой группировкой «Шабиха», совершившей серию военных преступлений в Хаме и других городах. Выяснилось также, что SOS Chrétiens d'Orient собирала пожертвования для вооруженных группировок, связанных с режимом Асада.
В результате в 2020 году Управление французской национальной жандармерии по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями во Франции начала расследование.
Основанная в 2013 году SOS Chrétiens d’Orient заявляет, что далека от политики, но при этом поддерживает тесные связи с лидерами французских ультраправых организаций, в числе которых кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, незаконно посетивший в прошлом году Карабах, а также лидер ультраправой партии «Национальное единство» Марин Ле Пен.
Сама Анн Идальго известна своей проармянской позицией. И хотя мэр Парижа не осмелилась нелегально проникнуть через Лачинский коридор на территорию Азербайджана, она встретилась в городе Горус с главарем карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном.
В связи с этой встречей МИД Азербайджана выразил официальный протест.
В ходе визита в Армению Анн Идальго посетила в Горусе Центр сердечно-сосудистых заболеваний, заведомо зная, что покупку томографа для этого Центра профинансировала SOS Chrétiens d'Orient.
Мари Пельтье выложила в своем аккаунте в социальной сети фотографию на которой Бенджамин Баланшар, соучредитель и директор организации SOS Chrétiens d'Orient, запечатлён в обнимку с сирийскими и российскими военными. Эта фотография была сделана 6 мая во время открытия церкви в западной сирийской провинции Хама.
Журналист Штефан Кенек написал тогда в своем Twitter, что на церемонии также присутствовали представители вооруженных группировок «Шабиха», связанных с режимом Асада.
По словам Мари Пельтье, 28 мая, когда была обнародована информация о встрече Анн Идальго с лидерами SOS Chrétiens d'Orient, она получила в социальных сетях многочисленные угрозы от «франкоязычных и ориентированных на Асада ультраправых христиан».
Отметим, что, согласно фотографиям, распространенным в социальных сетях, азербайджанские СМИ писали о встрече мэра Парижа Анн Идальго с криминальными группировками в Армении сразу после ее визита в Горус. Именно эта информация и привлекла внимание писателя-историка Мари Пельтье.
Издание CheckNews сообщает, что Анн Идальго встретилась также с Бенджамином Бланшаром. На приложенной к новости фотографии генеральный директор SOS Chrétiens d'Orient и глава армянской миссии этой организации Корантен Клерк запечатлены рядом с мэром Парижа. Фото было взято с Facebook-аккаунта Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Горусе.
Комментируя встречу Анн Идальго с лидерами организации, причастной к военным преступлениям, мэрия Парижа выпустила пресс-релиз, в котором утверждает, что Идальго не знала, что на мероприятии в Горусе будут присутствовать представители данного НПО. Утверждается также, что визит Анн Идальго в Армению не был прямо или косвенно связан с деятельностью организации SOS Chrétiens d'Orient.
Но по мнению ряда французских СМИ, пресс-релиз мэрии Парижа выглядит малоубедительно. Утверждается, что Анн Идальго была заранее предупреждена о том, что французы, встретившие ее в Горусе, подозреваются в причастности к военным преступлениям и террористическим актам на территории Сирии.
Тот факт, что мэр Парижа встретился с лидерами SOS Chrétiens d’Orient по наущению радикальных элементов армянской диаспоры во Франции, вызывает принципиальный вопрос: какова роль миссии SOS Chrétiens d’Orient в совершении военных преступлений против Азербайджана?
Если французские правоохранительные органы хотят объективно расследовать деятельность этой организации, то им, прежде всего, следует заинтересоваться деталями работы армянских миссионеров SOS Chrétiens d’Orient, готовых для «спасения христиан» сотрудничать с самим дьяволом.
Скандал вокруг мэра Парижа – очередное напоминание французскому обществу о том, что ему следует контролировать деятельность своих политиков и не допускать, чтобы на них оказывали влияние радикальные элементы из числа представителей армянской диаспоры. Потому что из-за таких «политиков» деньги французских налогоплательщиков, фактически, идут на поддержку международного терроризма.