Выступая на 8-м заседании Таможенной службы СНГ, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов отметил, что тюркские государства расположены в очень важном географическом и стратегическом регионе мира, богатом природными ресурсами и высоким интеллектуальным потенциалом.

За день до мероприятия состоялось 11-е заседание рабочей группы организации по таможенному сотрудничеству. На заседании рабочей группы обсуждены предстоящая работа по инициативе «Шелковый путь» и проекту «Караван-сарай», реализация решений, принятых на предыдущих встречах, наращивание сотрудничества в сфере пересечения границ между государствами-членами, а также соглашение об установлении упрощенного таможенного коридора. Обсуждались проект и вопросы, связанные с продвижением системы Полномочного экономического оператора.

В Бишкеке, Кыргызстан, состоялась 8-я встреча руководителей таможенных служб Организации тюркских государств. Во встрече приняла участие делегация во главе с первым зампредседателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенантом таможенной службы Исмаилом Гусейновым.

Исмаил Гусейнов сказал, что между двумя странами существует высокий уровень сотрудничества во всех сферах на основе исторических связей, языковой и культурной близости и братских отношений. Было отмечено, что в последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане были проведены значительные реформы в таможенной системе, укреплен ее потенциал.

Говоря о восстановительных работах, проведенных на освобожденных землях после исторической победы в войне, Гусейнов рассказал о мерах, предпринятых таможенными органами. Зампредседателя ГТК отметил, что в Губадлинском районе сданы в эксплуатацию таможенный пост «Губадлы», в Зангиланском «Газанджы», а в Физулинском – «Международный аэропорт Физули».

Говоря о реалиях и возможностях послевоенного периода, Исмаил Гусейнов подчеркнул важность Зангезурского коридора, отметив, что коридор будет способствовать расширению евразийской транспортной сети и укреплению транзитного потенциала стран.

Также была представлена информация о проделанной за последние годы работе по упрощению торговых, таможенных и транзитных процедур, созданию благоприятного климата для инвестиций. Исмаил Гусейнов также сообщил, что «Соглашение об установлении упрощенного таможенного коридора между правительствами государств-членов Организации тюркских государств», которое будет подписано в ближайшее время, повысит эффективность перевозок, оптимизирует пограничный контроль, транспорт, и развитие системы логистики. Также будет обеспечена безопасность процессов, что приведет к увеличению товарооборота между странами.