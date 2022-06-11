МВД Украины отреагировало на слова Лукашенко о возможной войне за запад страны

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о нападении на Украину равны нулю, передает ТСН. По словам советника министра внутренних дел Виктора Андрусива, подобными высказываниями лидер Беларуси максимально хочет размыть свою позицию.

«Я всегда удивляюсь чрезмерному вниманию его заявлений, потому что ни одно заявление не имело влияния. Лукашенко может позволить себе говорить все, что вздумается. От этого он ничего не потеряет», – считает советник главы МВД.

Он отметил, что не Лукашенко принимает решение наступать на Украину или нет.