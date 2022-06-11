Столтенберг о переговорах по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

«Саммит НАТО в Мадриде, который состоится в конце месяца, не является крайним сроком для вступления Финляндии и Швеции. Переговоры продолжатся после 30 июня». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Финляндию, передает Yle.

Столтенберг отметил, что понимает опасения Турции в области безопасности и терроризма. Поэтому переговоры продолжатся, а скандинавские страны должны получить шанс.

«Турция страдает от терроризма больше, чем другие союзники по НАТО. Мадридский саммит не является крайним сроком для принятия заявок в НАТО от Швеции и Финляндии», - сказал он.