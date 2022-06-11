Украина отправила зерно через Румынию и Польшу
«Украина организовала два пути экспорта зерна, через Румынию и Польшу, и ведет переговоры относительно третьего со странами Балтии». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.
Он напомнил, что глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой, поскольку война в Украине остановила экспорт зерна по Черному морю, что повлекло за собой массовый дефицит и резкий рост цен.
Сеник сообщил, что Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продовольствия.
«Эти маршруты не идеальны, потому что они создают определенное «бутылочное горло». При этом мы делаем все возможное, чтобы развить эти маршруты», – цитирует его Укринформ.
Напомним, что из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке.