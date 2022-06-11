Украина отправила зерно через Румынию и Польшу

«Украина организовала два пути экспорта зерна, через Румынию и Польшу, и ведет переговоры относительно третьего со странами Балтии». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

Он напомнил, что глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой, поскольку война в Украине остановила экспорт зерна по Черному морю, что повлекло за собой массовый дефицит и резкий рост цен.

Сеник сообщил, что Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продовольствия.