Маск передал Украине Starlink для разведчиков
Генеральный директор SpaceX Илон Маск передал еще одну партию комплексов спутниковой связи Starlink на нужды Вооруженных сил Украины, пишет Министерство обороны Украины в Твиттере.
«Мультизадачный Илон Маск успевает не только работать над подготовкой к миссии на Марс, но и передавать Starlink нашей разведке, что так необходимо для их специальных миссий. Украинская армия будет защищать свободу на Земле, чтобы она могла быть установлена даже на Марсе», – говорится в сообщении.