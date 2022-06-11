Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:54

Высокие цены на углеводороды наносят ощутимые удары по мировой экономике, что особенно отражается на непрерывно растущей инфляции. В то же время именно этот фактор улучшает финансовое состояние Азербайджана, что видно из платежного баланса страны, обнародованного Центробанком по итогам первого квартала текущего года. Достаточно отметить, что общий профицит платежного баланса Азербайджана составил в первом квартале текущего года 1.572,4 миллиона долларов, что в 4,8 раза выше аналогичного показателя прошлого года. Столь высокие цифры стали возможными благодаря небывалому росту профицита баланса текущих операций, который составил в первом квартале почти 4 миллиарда долларов, превысив в 6,3 раза аналогичный показатель 2021 года.

Спору нет, миллиардные профициты текущих операций платежного баланса для Азербайджана уже не редкость. Тем не менее следует учесть, что нынешние 4 миллиарда долларов отражают итоги только первого квартала года! Если финансовые поступления будут продолжаться такими же темпами, то по итогам 2022 года профицит может вырасти до двузначного значения в миллиардах долларов. При этом следует отметить, что подобная динамика профицита счета текущих операций наблюдается при дефиците ряда других составляющих общего платежного баланса. К сожалению, дефицитными стали даже те счета, которые в прошлом году находились в плюсе. Так, дефицит счета движения капитала составил 0,3 миллиона долларов, а дефицит на финансовом счете и вовсе почти 1,2 миллиарда долларов. Примерно в 3,7 раза возрос также дефицит по балансирующей статье, превысив 1,18 миллиарда долларов. Хроническая болезнь нашего платежного баланса – это услуги. Правда, в этом году дефицит баланса услуг сократился на 23,3 процента. В то же время за первый квартал нерезиденты оказали резидентам страны услуг на 1,6 миллиарда долларов, а резиденты Азербайджана резидентам зарубежных стран – на один миллиард. При этом дефицит баланса услуг нефтегазового сектора снизился на 29,8 процента, составив 477,3 миллиона долларов, а ненефтяного сектора увеличился на 8,8 процента (150,2 миллиона). Получается, что общая положительная картина платежного баланса вновь образуется только благодаря счету текущих операций. И вновь за счет профицита внешнеторгового баланса, который, как правило, формируется в нашей стране благодаря экспорту нефти и нефтепродуктов, а в последнее время и газа.

Собственно, именно резко возросшие цены на энергоносители в мире и обеспечили Азербайджану рост профицита внешнеторгового баланса в 3,5 раза – почти до 5,5 миллиарда долларов. Даже почти пятикратный рост дефицита баланса первичных доходов в объеме около 962 миллионов долларов и более чем 23-процентный дефицит баланса услуг (627,5 миллиона долларов), не смогли существенно повлиять на рост счета текущих операций. В целом же в первом квартале профицит по нефтегазовому сектору вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,9 раза и составил 5,5 миллиарда долларов. А вот по ненефтяному сектору, как бы ни росли его статистические показатели, вновь наблюдается дефицит, причем немалый – он вырос за год на 18,2 процента и достиг полутора миллиардов долларов. Если же учесть, что даже при таком раскладе профицит счета текущих операций в первом квартале составил 22,4 процента ВВП, то нетрудно догадаться, насколько могла вырасти эта цифра и какие выгоды мог бы принести государству рост ненефтяного сектора. Все это хорошо прослеживается при сравнении экспортно-импортных показателей, приведенных Центробанком. При общем объеме внешнеторгового оборота в 10,8 миллиарда долларов экспорт Азербайджана за первый квартал вырос в 2,1 раза и составил 8,1 миллиарда, а импорт – всего на 16,8 процента (2,7 миллиарда). При этом нефтегазовый экспорт увеличился в 2,2 раза, составив 7,4 миллиарда долларов. Кстати, нефтегазовый сектор привлек за квартал 59,5 процента прямых иностранных инвестиций, общий объем которых составил выше 1,814 миллиарда долларов.