Президент Финляндии: мы не собираемся вступать в НАТО без Швеции

Президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что его страна не вступит в НАТО без Швеции, передает «Газета.ру».

По его словам, если существующие проблемы Швеции с Турцией означают, что членство страны в альянсе будет отложено, то Финляндия также не станет вступать в НАТО.

«Дело Швеции – это наше дело. Это означает, что мы движемся вперед рука об руку», - рассказал Ниинистё.