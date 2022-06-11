Глава Еврокомиссии: ЕС стоит на пороге исторического решения по Украине

«Европейский союз сегодня стоит на пороге исторического решения, предоставлять ли Украине статус кандидата на вступление в ЕС». Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает DW.

По ее словам, через 20 лет, Европа сможет сказать, что поступила правильно.

Отметим, накануне фон дер Ляйен в Киеве встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить оставшиеся спорные моменты в заявке на членство. В конце следующей недели Еврокомиссия должна опубликовать свою рекомендацию о том, следует ли Украине предоставить статус кандидата в члены ЕС.

Она подчеркнула, что главная задача – выйти на саммит ЕС в июне с единой позицией, которая отражает масштабы исторического решения по Украине.