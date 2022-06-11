По его словам, он не может выразить те неприятные моменты, которые ему пришлось пережить из-за того, что его болид подпрыгивал во время Гран-при Азербайджана. Хэмилтон почувствовал облегчение только на финише.

«Проблемы «Мерседеса» с подпрыгиванием и дельфинированием вновь возникли на ухабистой трассе в Баку в эти выходные, - пишет издание Autosport. – Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел жаловались на боли в спине после тренировки и квалификации».

7-кратный чемпион мира сетовал на боли в спине по радиосвязи и во время гонки, а босс команды «Мерседес» Тото Вольф извинялся перед ним за проблему с подпрыгиванием автомобиля.

«Я просто сжимал зубы от боли. Я не могу выразить ту боль, которую я испытывал, особенно на длинной прямой, - сказал Хэмилтон, после гонки с трудом вылезавший из своего болида. – В конце я просто молился, чтобы это закончилось».

«Это была самая болезненная и самая тяжелая гонка, в которой я когда-либо участвовал, - приводит слова Льюиса The Race. – Мне никогда не было так плохо. Машина так сильно подпрыгивала, что я столько раз чуть не врезался в стену.

Но мы завершили гонку в хорошем положении. 3-е и 4-е места – отличный результат для команды. Команда здорово поработала со стратегией».