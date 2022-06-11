Украина сообщает об ожесточенных боях за Северодонецк

«Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои на территории Северодонецка». Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВС Украины.

Отмечается, что ВС России сосредоточивают усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях и наносит удары по линии соприкосновения. Также Россия продолжает пытаться установить полный контроль над городом.

Также ведомство добавило, что на Северском направлении российские войска обстреливают позиции украинских подразделений, а также гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.