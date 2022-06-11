Колумнист Deutsche Welle в гостях у haqqin.az: «Украинской армии надо продержаться до конца лета. Ракетные системы вступят в бой»

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 20:10

Последнее выступление президента РФ Владимира Путина перед молодыми предпринимателями было воспринято в мире как провозглашение политики возрождения Российской империи. Напомним, президент РФ провел историческую параллель с Петром I, который, по мнению Путина, не отторгал во времена Северной войны (длилась с 1700 по 1721 год) российские территории, а возвращал их. «Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», - подытожил свой исторический экскурс президент РФ.

О войне в Украине и возможных сценариях российской внешней политики haqqin.az побеседовал с Иваном Преображенским - российским политологом и автором еженедельной колонки на канале Deutsche Welle. - Какой вывод из этого выступления российского президента сделали вы лично? - С точки зрения Путина и его аудитории, Россия имеет право на любые внешние агрессивные действия только потому, что она «восстанавливает справедливость». А справедливость по-кремлевски заключается в том, что Российская империя, как выясняется, существовала всегда, но в разных форматах, включая СССР. Кроме того, опять-таки по-кремлевски, Российская империя никогда не была «тюрьмой народов», а являлась генератором стабильности и цивилизационного развития для всего региона. Вследствие чего Россия имеет право обеспечивать свою безопасность за счет оккупации соседних стран. Еще со времен экономического кризиса 2008 года Кремль часто использует термин «островок стабильности». Тезис о том, что именно Россия обеспечивает международную стабильность, является одним из ключевых во внешнеполитической повестке Кремля. Хотя именно Россия неизменно участвовала и продолжает участвовать в создании глобальной политической нестабильности.

- И в каком направлении, на ваш взгляд, пойдет политика «возвращения и укрепления» российских земель? - Пока центральное направление для Кремля - это Украина. Дальше все зависит от того, победит Киев в этой войне или проиграет. Если победит, то вопрос о «возвращении российских земель» автоматически выпадет из повестки дня. Конечно же, все мы надеемся, что Украина сумеет отстоять свою территориальную целостность. Но давайте предположим, что победит Россия. Тогда следующим вектором её агрессии будет Запад, и война очень скоро переместится на территорию стран Балтии. Под угрозой, в первую очередь, окажется Литва. Что же касается других перспективных направлений российской агрессии, то все будет зависеть от того, хватит ли у русских экономических ресурсов. Я не думаю, что Кремль попытается силой расширить свое влияние на Южном Кавказе. Помимо дефицита ресурсов, России в этом случае придется активно противостоять Турции, а война с Анкарой в планы Кремля однозначно не входит. Что неудивительно, если учесть, что по необходимым вопросам, особенно касающимся отношений с Западом, Путин, как правило, находит с Эрдоганом общий язык. В этом плане куда более уязвимой выглядит Центральная Азия. В этом регионе важно то, насколько Россия зависима от Китая экономически и внешнеполитически. Безусловно, под прессом западных санкций эта зависимость будет только усиливаться, а это значит, что у русских не будет достаточной свободы действий, чтобы вести себя в Центральной Азии так, как им захочется. Не говоря уже о том, что Китай вряд ли допустит, чтобы Россия в Центральной Азии что-то к себе присоединяла, куда-то вводила войска или создавала в этом регионе военные базы. Словом, если Россия и будет «возвращать свои земли», то только на Западе.

- Не так давно российский президент, рассуждая о военной помощи, которую Запад оказывает Украине, пригрозил ударить по «центрам принятия решений». Что это за «центры» такие? Что имел в виду Путин? - На первый взгляд, в войне с Украиной центр принятия решений - это Киев. Но любимая мантра Кремля заключается в том, что Украина не является самостоятельным государством. А значит, она не проводит самостоятельную политику, и соответственно центры принятия решений находятся за пределами Украины. Это может быть и штаб-квартира НАТО, и офис Еврокомиссии в Брюсселе и, безусловно, Белый дом. Направление угроз Москвы абсолютно понятно и звучит уже давно. В данном случае, Путин просто в другой форме выразил прежнее заявление о том, что если кто-то будет активно помогать Украине, то Россия будет рассматривать такую страну как цель для ответного удара. То есть в позиции Путина нет никаких изменений. Напомню, с первых дней вторжения в Украину президент РФ предупреждал: если появятся проблемы с Украиной, то Россия будет рассматривать любого союзника Киева как потенциальную цель для жесткого превентивного удара.

- Что случилось в Дмитрием Медведевым? В своем телеграм-канале он грозится уничтожить «ублюдков и выродков», под которыми подразумевает коллективный Запад… - Этот истеричный выпад связан с несколькими причинами. Дело в том, что для путинского окружения Медведев – типичный чужак, которому просто не доверяют. Поэтому ему надо доказать, что это не так, и заручиться поддержкой российских радикалов, для которых экс-президент России со своей «перезагрузкой» времен Барака Обамы слишком либерален и даже «прозападен». Происходящее в последнее время с Медведевым – явление весьма распространенное. Такие с виду умеренные, сомневающиеся люди впоследствии оказываются зачастую куда большими радикалами, чем даже упертые «правые». Особенно наглядно это проявилось после оккупации Крыма, когда работавшие на полуострове сотрудники Службы безопасности Украины дружно перешли в ФСБ и стали фабриковать дела против «украинских нацистов и их приспешников» с таким рвением и мастерством, что даже видавшие виды российские фээсбэшники разинули рты. Помимо прочего, Дмитрий Медведев очень хочет продемонстрировать свою причастность к «спецоперации» в Украине и, судя по всему, имеет на это право, поскольку действительно был одним из координаторов, если не центральной фигурой в подготовке нападения на Украину. Как минимум с 2020 года, когда Медведев ушел с поста премьер-министра РФ и стал заместителем главы Советы безопасности, он вел работу по подготовке к вторжению. Плюс Медведев чрезвычайно раздражен тем, что попал под санкции. Ходят слухи, что его сына выдворили из США, а на недвижимость Медведева в Европе, включая столь любимые его сердцу тосканские виноградники, про которые рассказывал Алексей Навальный, наложен арест. Видимо, сбой налаженного ритма комфортного образа жизни и привел Медведева в целом нехарактерное для него истерическое состояние. К этому также следует добавить, что со времен своего президентства (2008–2012 гг. – ред.) Медведев очень изменился и в последнее время примкнул к так называемым «политическим православным». Речь идет о сообществе политиков и чекистов, считающих себя более православными, чем сама РПЦ. И, все-таки, главная цель Дмитрия Медведева – это показать свою причастность к «спецоперации» в Украине, что, по его мнению, дает ему право числиться потенциальным кандидатом на пост президента России. Медведев хочет показать, что способен управлять большими и сложными процессами. Вследствие чего российские либералы, которые готовы пойти на все, лишь бы не пустить к власти правых радикалов, согласны сплотиться даже вокруг Медведева. В неформальном рейтинге потенциальных кандидатов на власть Медведев всегда соперничал с Алексеем Навальным, однако сейчас ему придется конкурировать с условным Патрушевым.

- В одном из московских аэропортов при попытке вылететь за границу агенты ФСБ арестовали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Параллельно пропагандисты на российских телеканалах выражают возмущение немецкими фирмами, которые обустроили в Германии полторы тысячи высокопрофессиональных российских программистов. Есть ли, на ваш взгляд, признаки того, что российские власти закроют границы, как это было в СССР? - В отличие от СССР, российским властям нет никакого смысла закрывать границы, поскольку в России уже не авторитарный, а гибридно-тоталитарный режим. После распада СССР мир сильно изменился. Если раньше границы закрывали потому, что люди могли уехать в другую страну, то теперь все строго наоборот – чтобы уехать в ЕС, США или в подавляющее большинство других стран мира, россиянину нужна виза, которую сегодня ему никто не выдаст. Скорее всего, по мере ужесточения российского режима россиянам просто некуда будет ехать. В настоящее время из страны выезжают очень много людей, сколотивших капитал до и в период правления Путина. К их числу относится и Олег Митволь, которого я знаю лично. Люди типа Романа Абрамовича, которые были богатыми и до появления в Кремле Владимира Путина, рассчитывают пережить президента России, сохранив при этом уровень жизни, который был при Путине. При этом у них в пассиве немало влиятельных врагов из числа кремлевских радикалов и сторонников войны, которые стали возбуждать уголовные дела и задерживать их при попытках выехать из страны. На мой взгляд, идет естественный процесс, в рамках которого люди, усилившие свои позиции в ближнем кругу Путина, стремятся уничтожить своих попавших в опалу состоятельных конкурентов. Именно с этой точки зрения следует воспринимать арест Олега Митволя - довольно известного авантюриста и мошенника с «нечистым» капиталом, который плотно занимался политическими, оппозиционными и провластными проектами, сотрудничал с московской мэрией, дружил с Владиславом Сурковым и т.д.

- Киев все больше критикует Запад за недостаточные поставки натовского тяжелого оружия, которое могло бы обеспечить Вооруженным силам Украины техническое превосходство над российской армией. В чем тут дело? - Для технологического военного превосходства необходимо обладать не только оружием, но и способностями его грамотно использовать. Если сейчас НАТО станет доставлять в Украину все доступные системы вооружений, то это оружие простоит какое-то время на складах, а потом будет уничтожено российскими ВВС. Специалисты подчеркивают, что даже минимальная адаптация украинской армии к тяжелым видам натовских вооружений потребует несколько месяцев. Еще до того, как началось новое российское наступление в Донбассе, было решено, что Запад начнет поставки Украине тяжелого оружия в июле – то есть к моменту, когда будут подготовлены люди, способные управлять им. Тем не менее, уже в июне отдельные виды дальнобойного оружия были переданы ВСУ. Думаю, если украинская армия продержится до конца лета, то технологическое преимущество сухопутной армии Украины даст на поле боя реальные результаты. Кстати, ВСУ уже получила западные ракетные системы берегового базирования, которые способны атаковать российский флот в Черном море. Возможно, с их помощью Украине удастся самостоятельно очистить прибрежную черноморскую полосу и деблокировать свои порты. Но до этого момента ВСУ должны выстоять. Поэтому, на мой взгляд, критика, которой Киев подвергает Запад, не вполне объективна. Добавлю к сказанному еще один важный нюанс: как известно, на стороне Украины сегодня воюют немало иностранных подданных, а также специалистов, консультирующих ВСУ. Суд марионеточного режима «ДНР», приговоривший к смертной казни двух граждан Великобритании, стал своего рода сигналом для западных стран воздержаться в будущем от отправки в Украину военных инструкторов и частных специалистов, которые могут помочь ВСУ освоить в полевых условиях новые вооружения. Тем временем ситуация на фронте складывается для Киева довольно тяжело. Мало того, она не станет лучше в течение ближайших недель. Россия это понимает, а потому бросила все силы в наступление на Донбассе. С другой стороны, все более очевидной становится низкая эффективность российской армии, которая до сих пор так и не сумела полностью уничтожить украинскую авиацию и ПВО. Даже несмотря на подавляющее преимущество в воздухе в начале войны. При таком развитии событий военно-техническое преимущество Украины на суше вполне может обозначиться к концу нынешнего лета.