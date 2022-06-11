В Мелитополе прогремел взрыв, есть пострадавшие
Устройство неизвестного происхождения взорвалось около здания «МВД» в Мелитополе, передает ТАСС.
По словам замначальника ГУ МВД Алексея Селиванова в городе произошел теракт. Неизвестные прикрепили устройство к мусорному баку возле помещения ведомства.
Уже известно, что мощность взорванного предмета составила около 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам Селиванова, при взрыве предмета пострадали двое мирных жителей. При этом сами военные и работники ведомства остались живы.