Эрдоган исключил досрочные выборы в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье исключил возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в республике, передает ТАСС.
«Оппозиция просит назвать дату выборов. Выборы пройдут в июне следующего года. В ноябре, (как заявляет лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу) досрочных выборов не будет. Вы сначала подготовьтесь и сообщите, будете ли вы кандидатом на президентских выборах. Если не будете, то объявите вашего кандидата», - сказал он.