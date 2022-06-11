Министр обороны Украины: у Зеленского был свой сценарий

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина готовилась к войне под предлогом «обычных военных учений» по аналогии с российскими и белорусскими учениями перед войной. Об этом он сказал в интервью The Economist.

«Это был предлог, который позволил нам тайно вывести наши воинские части из мест их постоянной дислокации. Когда начались удары, наши ребята не были все вместе в одном месте, а были наготове с оружием, боеприпасами и разбросаны по стране», - цитирует Резникова NV.

Он отметил, что власти Украины спрятали системы ПВО и штурмовики, заменив их макетами и приняли новый закон о территориальной обороне, чтобы за три дня вооружить около 100 тысяч мирных жителей.