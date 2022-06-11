Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским «зерновой коридор»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о «зерновом коридоре», сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, сейчас Украина и Россия являются теми странами, в которых производится и через которые проходит большая часть сельскохозяйственной продукции.

«В настоящий момент у Турции нет проблем с зерновыми, так как на местных складах есть 5 миллионов тонн пшеницы, однако мы хотим увеличить объемы», - сказал президент Турции.