Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским «зерновой коридор»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о «зерновом коридоре», сообщает ТАСС.
По словам Эрдогана, сейчас Украина и Россия являются теми странами, в которых производится и через которые проходит большая часть сельскохозяйственной продукции.
«В настоящий момент у Турции нет проблем с зерновыми, так как на местных складах есть 5 миллионов тонн пшеницы, однако мы хотим увеличить объемы», - сказал президент Турции.
Он заявил, что по этой причине хочет поговорить с президентами Украины и России и подчеркнул, что Турция примет участие по созданию безопасного коридора по отправке сельхозтоваров «не только для себя, но и для третьих стран».
Предполагается, что переговоры по этому вопросу продолжатся в скором времени. Лидеры трех стран будут обговаривать, какие шаги можно предпринять для создания «зернового коридора».