Генсек НАТО: мир в Украине возможен… только какой ценой?

«Мир в Украине вполне возможен, но главный вопрос в том, какую цену она готова за него заплатить. Задача Запада – сделать так, чтобы Киеву не пришлось идти на территориальные уступки и потерю независимости». Об этом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время, по его словам, Украина не готова на мир любой ценой.

«Вообще-то они уже платят высокую цену за свою независимость. Не мне судить, насколько высокую цену Украина должна заплатить. Мы тоже платим цену, потому что оказываем поддержку и вводим санкции, но нет сомнения в том, что именно украинцы ежедневно платят самую высокую цену. И только им можно об этом судить», - подчеркнул Столтенберг.