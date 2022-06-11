В Шамкире поезд сбил пьяного мужчину

В Шамкире поезд сбил 51-летнего мужчину. Инцидент произошел возле станции Далляр, на путях железнодорожной линии Баку – Грузия, передает АПА.

По информации издания, поезд сбил 51-летнего Эльвана Алиева в тот момент, когда он хотел пересечь железную дорогу. Пострадавший был немедленно госпитализирован.

Он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Гянджи. Согласно сообщению, 51-летний мужчина был пьян во время происшествия. По факту проводится расследование.