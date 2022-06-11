Парламентские выборы во Франции: левые одерживают победу
Во Франции объявлены предварительные результаты первого тура парламентских выборов: первое место (26,20%) у левого блока Nupes («Новый народный экологический и социальный союз») под предводительством Жана-Люка Меланшона, передает «Ъ».
За ним идет правительственный блок Ensemble! («Вместе!») с 25,80%. «Национальное объединение» RN Марин Ле Пен получило 19,10%.
Правые «Республиканцы» (LR) имеют сейчас 11,10%.
Отмечается, что на выборы не пришло чуть больше половины избирателей – 52,50%. Это антирекорд, зарегистрированный впервые в истории Пятой республики.