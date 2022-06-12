Зеленский: «Россия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июле»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «предел в 40 тысяч погибших российских военных может быть достигнут уже к началу июля». Об этом он сказал во время своего вечернего обращения, передает «Украинская правда».

По его словам, российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы.

«Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали методом скрытой мобилизации. Российские генералы воспринимают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве – в количестве живой силы, в количестве военной техники. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли», - сказал Зеленский.