Байден объявил сроки визита в Израиль

Визит президента США Джо Байдена в Израиль и Палестину, как ожидается, состоится с 13 по 15 июля, пишет Ynet со ссылкой на официальные лица, участвующие в переговорах между странами.

Предполагается, что Байден прибудет в аэропорт Бен-Гурион в ночь на 13 июля. Там его встретят первые лица страны. В ходе визита в Израиль Байден проведет переговоры с премьер-министром Нафтали Беннетом и президентом Ицхаком Герцогом. После встреч президент США выступит с заявлениями.

Последний день своего визита Байден посвятит поездке в Палестину, посетит Бейт-Лехем и встретится с Махмудом Аббасом.