Эрдоган: Западу нельзя доверять

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политике стран Запада нельзя доверять, передает TRT Haber.

Говоря о развертывании баз США в Греции, Эрдоган заявил: «Когда мы спрашиваем, зачем построены эти базы, они говорят: «Против России». А что вы сделали против России для Украины? Смогли ли вы постоять за Украину, смогли ли вы поддержать Украину? Все ложь. Западу нельзя доверять», - заявил Эрдоган.

Отметим, что ранее на этой неделе турецкий президент уже критиковал США за наращивание военного присутствия в Греции, отмечая, что там развернуто девять американских баз.