Боррель поддержал Макрона: война закончится, но Россия никуда не исчезнет

«После войны Евросоюз должен будет научиться сосуществовать с Россией. Для этого Европе нужно определить четкий план контактов». Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Он поддержал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «не унижать Россию».

«Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала в Украине. Это вторжение, агрессия, уничтожение Украины. Мы все это каждый вечер видели по телевизору, и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте», - цитирует его РБК-Украина.