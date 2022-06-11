Автобус со школьниками попал в ДТП в Шамахы, есть пострадавшие

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на участке дороги Баку – Шамахы, именуемом «Аджидере», передает АПА.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 июня, около 23:00. Пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение. При ДТП в следовавшем из Габалы в Баку автобусе с 55 пассажирами пострадали 10 человек.

Издание отмечает, что пассажирами разбившегося автобуса были преподаватель и учащиеся полной средней школы № 279 города Баку.

По предварительным данным, состояние двух пассажиров, пострадавших при ДТП, тяжелое.