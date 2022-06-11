Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Хорватии

Наши спортсмены завоевали бронзовые медали. Иван Тихонов стал призером на параллельных брусьях, а Никита Симонов по традиции добыл награду на кольцах.

В хорватском Осиеке прошел Кубок мира из серии «Челлендж» по спортивной гимнастике с участием представителей Азербайджана.

В квалификации Симонов занял 3-е место, а Тихонов – 5-е.

Между тем, часть сборной Азербайджана по художестенной гимнастике отправилась на чемпионат Европы в Тель-Авив. В индивидуальных соревнованиях взрослых выступят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, а в турнире юниорок примут участие Алина Мамедова, Камилла Гафарова и Медина Дамирова.

16 июня в Израиль полетит наша групповая команда. Чемпионат Европы стартует 15 июня, а завершится 19-го.