Глава Киевской области: угроза повторного нападения России все еще существует

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что угроза повторного нападения России на Киевскую область существует и будет существовать до тех пор, пока Украина не победит в войне.

«Киевская область готова дать надлежащий отпор», - заверил он, добавив, что пограничные укрепления Киевской области хорошо обустроены и надежны.

«Провели проверку пограничных укреплений Киевской области и осмотрели один из рубежей обороны. Хочу вас заверить, что позиции оборудованы, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу», - сказал Кулеба.